Глава КНР Си Цзиньпин приказал готовиться к специальной операции на Тайване, пишет портал Avia.Pro. Ключевой ее целью является защита суверенитета Китая.

Авторы публикации отмечают, что в документе, который подписал Си Цзиньпин, нет приказа начинать боевые действия прямо сейчас либо сроков начала спецоперации. В нем говорится, что в случае появления даже незначительной угрозы суверенитету страны, Китай должен быть готов к военному решению проблемы.

Эксперты отмечают, что Соединенные Штаты нагнетают обстановку в регионе, задействуют свои корабли, подводные лодки, истребители, а также осуществляют поставки оружия на Тайвань. Однако все это вряд ли поможет им оказать достойное сопротивление Китаю. Единственное, чего США могут достичь своими действиями – это начала специальной военной операции, в ходе которой НОАК потопят американские корабли и установят полный свой контроль над Тайванем.