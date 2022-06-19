Островное государство Шри-Ланка в настоящее время испытывает тяжелый экономический кризис. В этих условиях поставка энергоносителей в кредит властям страны рассматривается, как единственный вариант импорта нефтепродуктов. По этому поводу представители Шри-Ланки уже провели ряд переговоров с российскими компаниями. Об этом сообщает издание Economy Next.

Ответы от компаний властями островного государства уже получены, но пока не разглашаются. Известно также, что копии ответов запросил российский посол в Шри-Ланке, чтобы в случае необходимости российское Министерство иностранных дел могло вмешаться в процесс.

Власти Шри-Ланки неоднократно заявляли, что страна не сможет обойтись без поставок нефти из России. Особенно в нынешних экономических условиях. Сейчас основными импортёрами российских нефтепродуктов являются Китай и Индия. На фоне отказа западных государств от ввоза российской нефти, отечественные компании увеличили объёмы экспорта в азиатские страны, куда продают углеводородное сырьё со скидками.