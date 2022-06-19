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64-летнюю Киару Шумахер из немецкого города Саарбрюккен будут судить за поддержку российской спецоперации на Украине. Пенсионерка обклеила окна собственного дома плакатами с благодарностью президенту РФ Владимиру Путину, чем и привлекла повышенное внимание «доброжелательных» соседей.

Они пожаловались на женщину в полицию, которая начала расследование. Сейчас Шумахер предстанет перед судом и вполне может оказаться в исправительном учреждении на срок до 3 лет. Впрочем, пенсионерка особо не унывает. Она заявляет, что действия правоохранителей являются политическим преследованием и не собирается отказываться от собственных взглядов.

«Спасибо Путину за то, что он уберет нацистский режим, и Украина снова станет свободной. Уничтожение криминальных украинских структур крайне важно для всей планеты», – гласит надпись на одном из плакатов, которые опальная пенсионерка развесила на своих окнах.

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