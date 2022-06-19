64-летнюю Киару Шумахер из немецкого города Саарбрюккен будут судить за поддержку российской спецоперации на Украине. Пенсионерка обклеила окна собственного дома плакатами с благодарностью президенту РФ Владимиру Путину, чем и привлекла повышенное внимание «доброжелательных» соседей.

Они пожаловались на женщину в полицию, которая начала расследование. Сейчас Шумахер предстанет перед судом и вполне может оказаться в исправительном учреждении на срок до 3 лет. Впрочем, пенсионерка особо не унывает. Она заявляет, что действия правоохранителей являются политическим преследованием и не собирается отказываться от собственных взглядов.