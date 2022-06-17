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Украинское информагентство УНИАН посмеялось над канцлером Германии, который прибыл с визитом в Киев. Журналисты предложили заставить Шольца ждать такси “до конца месяца или до осени”. Подробности передает РИА “Новости”.

В Telegram-канале УНИАН появилось сообщение: “Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А Зеленский говорит: “Должно быть в конце месяца. Или осенью”. Журналисты отметили, что это был бы очень неплохой план.

Шутка связана с тем, что киевские власти уже неоднократно выражали недовольство поставками вооружения из Германии. Недавно советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина так и не увидела 5 000 касок, которые были обещаны Германией.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник ранее даже опубликовал на фоне этой ситуации фотографию улитки с патроном, который прикреплен к раковине. Он написал под фото: “немецкое оружие для Украины уже в пути”.

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