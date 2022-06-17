Итальянский премьер Марио Драги и немецкий канцлер Олаф Шольц позавидовали президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за убранства купе в украинском поезде.

Американское издание Politico опубликовало в Сети видеозапись, на которой Шольц и Драги приходят в вагон Макрона и восхищаются его дизайном. Они внимательно осматривают каждый уголок в купе, после чего усаживаются за деревянный стол.

Напомним, что визит Шольца, Макрона и Драги в Киев ранее прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что Украине приезд ценителей «ливера, лягушек и макарон» ничего не даст.