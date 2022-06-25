читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ночной удар шестью крылатыми ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области на Украине позволил уничтожить очередные подразделения наемников из стран НАТО. Кроме того, он стал предупреждением для Варшавы, которая слишком уж активно проявляет желание помочь Киеву.

Портал Avia.Pro разместил видеозапись, на которой запечатлен момент удара. Авторы отмечают, что тип крылатых ракет установить не удалось. Но это не отменяет тех колоссальных разрушений, к которым привела атака. Также можно с уверенностью говорить о сотнях уничтоженных иностранных наемников, которые вновь избрали Яворовский полигон в качестве базы.

Несмотря на то, что удар был нанесен рано утром и был не слишком интенсивным, пожар на полигоне украинским экстренным службам не удается погасить до сих пор.

Вам может понравиться

Хакерской группой вымогателей Conti удалось похитить данные более 850 международных компаний

Компания Group-IB проанализировала серию атак, совершенных хакерской группой вымогателей Conti. За месяц группе удалось похитить данные 40 мировых компаний, при этом против российских организаций хакеры не работают. Подробности передает “Российская

Минобороны РФ показало работу “Солнцепека”, от которого невозможно спрятаться

Минобороны РФ опубликовало в Сети видеозаписи работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в ходе специальной военной операции на Украине. Это вооружение не напрасно считается одним из самых опасных, так как

Посол России в Болгарии отреагировала на обвинения бывшего премьера страны

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова назвала все обвинения бывшим премьером в «свержении правительства» на фоне вынесения ему вотума недоверия очень удобной позицией. Таким образом правительство страны пытается снять с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |