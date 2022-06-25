Ночной удар шестью крылатыми ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области на Украине позволил уничтожить очередные подразделения наемников из стран НАТО. Кроме того, он стал предупреждением для Варшавы, которая слишком уж активно проявляет желание помочь Киеву.

Портал Avia.Pro разместил видеозапись, на которой запечатлен момент удара. Авторы отмечают, что тип крылатых ракет установить не удалось. Но это не отменяет тех колоссальных разрушений, к которым привела атака. Также можно с уверенностью говорить о сотнях уничтоженных иностранных наемников, которые вновь избрали Яворовский полигон в качестве базы.

Несмотря на то, что удар был нанесен рано утром и был не слишком интенсивным, пожар на полигоне украинским экстренным службам не удается погасить до сих пор.