Белорусский певец Макс Корж в последнее время стал центром разговоров. Недавно он опубликовал релиз песни, в котором речь идет о событиях на Украине.

Этот трек вызвал много обсуждений среди поклонников. После этого певец сообщил о том, что он собирается на гастроли по городам России. На это отреагировал публицист и журналист Михаил Шахназаров.

Публицист постоянно обсуждает в социальных сетях, в своем авторском шоу, актуальные события в стране. Представители отечественной эстрады нередко становятся объектами резкой критики. Макс Корж и его трек тоже подверглись жесткому обсуждению.

Михаил Шахназаров не оценил желание белорусского исполнителя примирить народы. Он порекомендовал Коржу отправиться в Польшу, чтобы там «вымаливать прощения» у украинских граждан. Но вот только он не уверен, станут ли белорусского артиста вообще слушать на Украине.