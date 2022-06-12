Сайт Вести.ru и стриминговая платформа “Смотрим” 12 июня временно были заблокированы. На ресурсы, которые принадлежат Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), были совершены хакерские атаки. По данным самой компании, на восстановление работы потребовалось меньше часа.

В телеграм-канале платформы “Смотрим” отмечается, что хакерам во время несанкционированных действий не удалось получить доступ к контенту и к серверам. Во время сбоев на сайте и на медиаплатформе демонстрировались сообщения, содержащие “призывы к экстремизму”, а также частично был ограничен доступ к телепередачам и фильмам, уточняется в сообщении ВГТРК.

Сейчас работа площадок восстановлена. Впрочем, доступ к сайту Вести.ru и платформе “Смотрим” со стороны некоторых провайдеров пока может быть затруднён – некоторое время уйдёт на обновление кэша.