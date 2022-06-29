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Семья Жанны Фриске снова столкнулась с серьезным заболеванием. На этот раз рак диагностирован у двоюродной сестры Татьяны. Сейчас она проходит лечение в одной из клиник Турции, но оно не бесплатное.

Заболевание было обнаружено еще 11 лет назад, сейчас произошел рецидив. Сбором средств на лечение занимается благотворительный фонд. Кроме того, сестра Наталья Фриске решила объявить сбор в социальных сетях. Она опубликовала пост, в котором призывает подписчиков о помощи.

Наталья написала: «Друзья мои, моя сестра Татьяна сейчас проходит лечение в Турции. Диагноз страшный, но шанс есть. Очень прошу о помощи неравнодушных людей. Мы собираем совместными силами, сбор ведет фонд».

Родная сестра Натальи Жанна скончалась 15 июня 2015 года. У нее была неоперабельная опухоль головного мозга.

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