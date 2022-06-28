Сериал “Секретное вторжение” с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли может не выйти в обозначенный ранее срок. Его будут переснимать. Как пишет издание The Direct, дело в том, что в очередном кинопродукте от Marvel упоминается Россия.

Издание уточняет, что официально о пересъёмках не объявляли, но информацию уже подтвердили источники, знакомые со съёмочным процессом.

“Секретное вторжение” – сериал, в центре сюжета которого нашествие на Землю инопланетян. Какую роль в этом играет Россия, неизвестно. Однако упоминания страны в сериале действительно есть. Ранее в Сети появились снимки со съемочной площадки, где на декорациях были замечены надписи на русском языке. В некоторых случаях – с ошибками.

Пока предполагается, что сериал выйдет на телеканале Disney+ в начале 2023 года. Однако специалисты полагают, что пересъёмки эпизодов могут занять до нескольких месяцев, поэтому, вероятно, дату релиза сдвинут на более поздний срок.