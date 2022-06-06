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Действия Черногории, Болгарии и Северной Македонии, которые закрыли свое воздушное пространство для борта министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вынуждают Россию пробить себе коридор в Сербию так, как ей будет удобно. А будет ли он проходить через три вышеупомянутые страны или через Румынию, не имеют никакого значения, заявил сербский политолог Стеван Гайич.

По его словам, Североатлантический альянс подобными выходками лишь пытается продемонстрировать силу, однако РФ может ответить и сделать это жестко. К примеру, ей никто не помешает создать континентальную границу с Венгрией, которая относится к дружественным государствам, приводит слова эксперта портал Ura.ru.

Гайич также отметил, что хотя ЕС и ранее предпринимал меры против России, но сейчас он задевает не только Москву, но и Белград. Не исключено, что если РФ все же сделает для себя коридор через любую из стран НАТО, Альянс нападет на Сербию.

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