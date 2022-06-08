Цены на бензин в США практически каждый день обновляют рекорды. Это вызывает негодование со стороны американцев, в том числе и политиков.

Сенатор Джон Кеннеди во время своего выступления на телеканале Fox резко раскритиковал политику президента Джо Байдена. По мнению сенатора, именно глава государства повинен в постоянно растущих ценах на топливо и в том, что не может противостоять этому процессу.

В качестве примера высоких цен на бензин сенатор привёл ситуацию в штате Луизиана. Исторически там всегда фиксировались самые низкие цены на топливо – штат является центром американской нефтепереработки. Но теперь они почти сравнялись с ценами в других штатах. Сейчас за галлон бензина (это более 3,7 литра) просят почти 4,5 доллара, а в среднем по стране цена составляет около 5 долларов

При таких ценах на бензин, заявил Кеннеди, “дешевле купить кокаин и просто бегать повсюду”.

Цены на бензин в США начали расти после введения антироссийских санкций, а также отказа страны закупать энергоносители из России.