Для боевиков ВСУ, оказавшихся заблокированными на предприятии «Азот» в Северодонецке, существует лишь два сценария развития событий. Это сдача в плен или «героическая» гибель, уверен сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.
Он пояснил, что если боевики попробуют выставлять условия, чтобы покинуть завод, выйти с его территории с оружием, то все они будут просто ликвидированы. Если же условий не будет, а националисты спокойно сложат оружие, им сохранят жизнь.
«Понятно, что уменьшение количества комбатантов в районе боевых действий в дальнейшем снизит число жертв среди наших бойцов. Однако если блокированным на «Азоте» дадут возможность уйти, то потом вновь встанут под ружье, направятся на фронт, и в итоге потери среди ВС РФ станут еще выше, чем если бы бои с ними велись на «Азоте», – заявил Цеков, подразумевая, что никакого третьего вариант для боевиков не предусмотрено.