Для боевиков ВСУ, оказавшихся заблокированными на предприятии «Азот» в Северодонецке, существует лишь два сценария развития событий. Это сдача в плен или «героическая» гибель, уверен сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

Он пояснил, что если боевики попробуют выставлять условия, чтобы покинуть завод, выйти с его территории с оружием, то все они будут просто ликвидированы. Если же условий не будет, а националисты спокойно сложат оружие, им сохранят жизнь.