Москва сейчас должна внимательно следить за всеми заявлениями и действиями Североатлантического альянса, так как вероятность конфликта между Россией и НАТО стремительно растет, уверен сенатор СовФеда Сергей Цеков.

Он напомнил, что Альянс продолжает делать провокационные заявления о дальнейших поставках оружия на Украину. При этом Брюссель намеревается отправлять в Киев такие боевые системы, которые раньше были для него табу. Это и средства ПВО, и комплексы противоракетной обороны, и тяжелое вооружение, включая самолеты и танки.

Подобные действия НАТО являются эскалацией ситуации на Украине, поэтому необходимо проявлять к ним повышенное внимание. Не исключено, что в какой-то момент Альянс решит вступить в прямое противостояние с Россией, которая должна быть к этому готова.