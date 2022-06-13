Политика экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по отношению к Украине стала крупнейшим ее провалом, уверен сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. Он напомнил о причастности экс-главы Германии ко всем критичным решениям, определившим судьбу Киева.

Так, именно Меркель играла одну из ключевых ролей в организации государственного переворота на Украине в 2014 году. Она яростно выступала за «западную модель» развития этой страны и в итоге довела ситуацию до необратимых процессов.

Кроме того, Меркель, агрессивно настроенная против России, остановила «Северный поток-2», хотя принимала непосредственное участие в разработке этого проекта и осознавала его огромную важность для Германии.

Именно поэтому бывшая канцлер несет ответственность и за конфликт на Украине, и за те проблемы в энергетике, с которыми столкнулась не только ФРГ, но и вся Европа.