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Политика экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по отношению к Украине стала крупнейшим ее провалом, уверен сенатор Совета Федерации Алексей Пушков. Он напомнил о причастности экс-главы Германии ко всем критичным решениям, определившим судьбу Киева.

Так, именно Меркель играла одну из ключевых ролей в организации государственного переворота на Украине в 2014 году. Она яростно выступала за «западную модель» развития этой страны и в итоге довела ситуацию до необратимых процессов.

Кроме того, Меркель, агрессивно настроенная против России, остановила «Северный поток-2», хотя принимала непосредственное участие в разработке этого проекта и осознавала его огромную важность для Германии.

Именно поэтому бывшая канцлер несет ответственность и за конфликт на Украине, и за те проблемы в энергетике, с которыми столкнулась не только ФРГ, но и вся Европа.

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