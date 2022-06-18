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Североатлантический альянс, пытающийся доказать миру свою надуманную значимость, вполне может довести ситуацию до начала полноценной военной фазы. Новая концепция НАТО, которая будет рассматриваться на предстоящем саммите в Мадриде, скрывает под собой отказ от позиции сдерживания и обороны, что грозит усилением гибридной войны, наблюдаемой сейчас, уверена сенатор СовФеда Ольга Ковитиди.

Она пояснила, что все разговоры о новых стратегиях и концепциях – всего лишь дымовая завеса, за которой Соединенные Штаты скрывают продолжение своей мировой экспансии. Сейчас она направлена на главных конкурентов Вашингтона – Москву и Пекин, а также призвана усилить гибридную войну, которую НАТО ведет против РФ и Китая.

На деле же Североатлантический альянс давно предал те цели, ради чего был создан, в угоду США. Он совершил множество военных преступлений, одним из которых является захват власти на Украине по лекалам, которые годами отрабатывались в других государствах.

В результате таких действий блока соседнее государство превратилось в «Украину Нового Рейха», что потребовало быстрого военного реагирования, подытожила Ковитиди.

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