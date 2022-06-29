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Сенатор СовФеда РФ Константин Косачев прокомментировал отказ норвежских властей пропустить на Шпицберген продовольственный груз для работающих на острове шахтеров, передает “Российская газета”.

Он заявил, что действия Осло являются грубейшим нарушением принципов гуманизма и прав человека. Попытка оставить простых рабочих без пищи и воды, которые входят в состав груза, представляет собой аморальное явление, которое невозможно оправдать антироссийскими санкциями.

Напомним, что ФГУП Государственный трест «Арктикуголь» намеревалось получить разрешение на провоз грузов в Баренцбург, однако его заявка норвежскими властями была отклонена. Между тем, на Шпицберген отправлялись жизненно необходимые для работающих там шахтеров продовольственные товары.

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