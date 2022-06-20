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ВС РФ ожидают активизации массовой сдачи в плен украинских боевиков после уничтожения одного из пунктов управления ВСУ, заявил сенатор СовФеда Виктор Бондарев.

Руководитель оборонного комитета пояснил, что сейчас украинские военные начнут сдаваться в плен целыми подразделениями. Успешная операция ВС РФ продемонстрировала, что дальнейшее сопротивление является абсолютно бессмысленным и влечет за собой весьма туманные перспективы. Поэтому все, кому есть что терять, задумаются над возможностью добровольно сложить оружие, приводит слова сенатора РИА Новости.

Бондарев также отметил, что российские войска неоднократно призывали ВСУ сдаться. Они не нуждаются в лишней крови и не хотят бессмысленно ликвидировать украинских военных.

Напомним, что удар высокоточной крылатой ракетой «Калибр» уничтожил командный пункт ВСУ, в котором проходило важное совещание. В результате ликвидированы около 50 высокопоставленных офицеров и генералов.

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