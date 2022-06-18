Бывший американский военный Энди Хюйн, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника, рассказал о сдаче в плен. Также он раскритиковал украинскую армию, сообщает РИА Новости.

По словам наемника, он участвовал в прикрытии отступления российских войск. Когда задача была выполнена, ВС РФ уже заняли позиции, поэтому пришлось быстро уходить через лес. После пяти часов такой своеобразной «прогулки» наемники нашли выход к дороге и сложили оружие, сдавшись подразделениям российских военных.

По словам Хюйна, на Западе прославляют ВСУ, тщательно скрывая тот факт, что украинская армия очень плохо подготовлена и слабо вооружена. Кроме того, во многих подразделениях процветает коррупция, которую всячески поддерживают командиры.