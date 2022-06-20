читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевики националистического батальона «Айдар» (экстремистская организация, запрещенная в России), которые сдались в плен в населенном пункте Метелкино во главе со своим командованием, уже сдают находящихся на заводе «Азот» в Северодонецке сослуживцев.

ТАСС со ссылкой на источники в Народной милиции ЛНР поясняет, что полученная от сложивших оружие националистов, активно используется в ходе переговоров с военнослужащими на химическом комбинате.

Напомним, что сейчас продолжается зачистка Метелкино, расположенного в непосредственной близости от Северодонецка. Боевикам удалось удерживать этот населенный пункт около недели, причем по неофициальным данным, за это время они потеряли около 700 человек.

Вам может понравиться

Ответный удар ВС РФ по TikTok отряду боевиков ВСУ попал на видео

Киев предпринимает все возможные меры, чтобы создать красивую пропагандистскую картинку на фоне сплошных неудач на Донбассе и в других регионах страны. Для этой цели он даже создает специальные TikTok-отряды, которые

Над Дамаском замечен российский военный борт Ту-154, совершавший странные маневры

Российский военный самолет Ту-154 привлек к себе повышенное внимание, совершая странные маневры над Дамаском. Он летел по направлению к столице Сирии и даже начал заходить на посадку, однако затем резко

Разведчики ЮВО во время планового рейда на Донбассе взяли в плен подразделение ВСУ

Военнослужащие Южного военного округа ВС РФ в ходе выполнения разведывательного рейда нарвались на подразделение боевиков ВСУ. Однако не растерялись и вступили с противником в короткий бой, уверенно одержав победу, пишет
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |