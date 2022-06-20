Боевики националистического батальона «Айдар» (экстремистская организация, запрещенная в России), которые сдались в плен в населенном пункте Метелкино во главе со своим командованием, уже сдают находящихся на заводе «Азот» в Северодонецке сослуживцев.

ТАСС со ссылкой на источники в Народной милиции ЛНР поясняет, что полученная от сложивших оружие националистов, активно используется в ходе переговоров с военнослужащими на химическом комбинате.

Напомним, что сейчас продолжается зачистка Метелкино, расположенного в непосредственной близости от Северодонецка. Боевикам удалось удерживать этот населенный пункт около недели, причем по неофициальным данным, за это время они потеряли около 700 человек.