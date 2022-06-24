Военнослужащие ВСУ, которые сложили оружие в городе Горский под Северодонецком, рассказали, что это был единственный способ выжить. По словам бойцов, командование забросило их в окрестности населенного пункта безо всяких четких боевых задач и целей.

Видеозапись с допросом пленных опубликовало Минобороны РФ. На кадрах сдавшиеся боевики говорят, что не имеют военной подготовки вообще. На сборах, о которых часто упоминает украинское командование, им дали дважды пострелять из автомата и сочли готовыми к отправке на фронт.

Кроме того, пленные рассказали, что командование их фактически оставило на произвол судьбы. Из-за отсутствия связи не было никакой координации с другими подразделениями, бойцам пришлось действовать, даже не зная где находятся российские войска. И это при том, что сами они находились на открытой местности. Военные ВСУ отметили, что союзные силы гуманно отнеслись к ним, не стали ликвидировать, хотя и имели все шансы это сделать.