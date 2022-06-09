Госдума рассмотрит законопроект, который расширяет ограничения для граждан, которые попадались за пьяную езду. Документ предполагает, что таких людей не будут допускать до экзаменов на получение водительского удостоверения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что речь идёт о тех, у кого прав водить автомобиль не было, но они всё равно сели за руль, а да ещё и в нетрезвом виде.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в России уже существуют нормы, которые запрещают попавшимся в пьяном виде за рулём гражданам заниматься деятельностью по управлению транспортным средством. Ограничения распространяется и на тех, у кого есть водительские права, и на тех, у кого их нет. Однако сейчас ничего не мешает последним их получить во время действия наказания. Законопроект призван ликвидировать такой пробел.

Уточняется, что запрет на получение водительских прав будет действовать только тот срок, на который нарушителю назначено наказание. По его истечению гражданин сможет получить права.