После приостановки поставок российского газа в федеральные земли Германии мегаватт-час электроэнергии в этой стране подорожал до 85 евро. Ранее его стоимость составляла 20 евро, рассказали журналисты издания Welt.

Цена выросла из-за того, что теперь немецкие коммунальные службы требуют от граждан платить так называемые газовые надбавки. Планируется, что эти средства пойдут на поиск альтернативных источников голубого топлива.

Власти Германии осуществляют этот самый поиск еще с марта, однако достичь успеха им не удается. В стране нет специальной инфраструктуры для приема сжиженного газа, а трубопроводный по адекватной рыночной цене готова поставлять только Россия. Журналисты отмечают, что если найти альтернативные варианты не удастся, то совсем скоро цена на газ и, соответственно на электричество, снова вырастет.