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Служба безопасности Украины раскрыла тайную сеть агентов российского Генштаба (ГРУ), которая предоставляла помощь ВС РФ в установлении контроля над страной.

Представители СБУ в официальном телеграм-канале рассказали, что участником этой сети был депутат Верховной рады Андрей Деркач, который не входит ни в одну из парламентских фракций. В его задачу входило создание охранных предприятий в разных регионах и населенных пунктах Украины, которые должны были оказывать помощь российским войскам.

Киев регулярно отчитывается о поимке «агентов» и «шпионов», которые якобы работают на Россию. Так, с начала спецоперации ВС РФ на Украине было возбуждено 420 уголовных дел по статьям «коллаборационизм» и «государственная измена». Поиском «агентских сетей» активно занимаются СБУ и Государственное бюро расследований.

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