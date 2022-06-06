Украинские СМИ поторопились разгонять «перемогу» из-за сбитого «российского истребителя» в небе над Запорожской областью. Они трубили об этом самолете весь вечер воскресенья, однако позже выяснилось, что речь о воздушной машине ВВС Украины, сообщает Pravda.ru.

Когда радостная истерика украинских СМИ улеглась, в Сети появилось фото с догорающим украинским истребителем. Позже было установлено, что принадлежал он 9-й бригаде ВВС и был приобретен в Казахстане.

Кроме того, истребитель Су-27 был сбит не украинской ПВО, так заявляли киевские СМИ, а ракетой класса «воздух-воздух», выпущенной с российского самолет Су-35 либо Су-30. В любом случае воздушная машина принадлежит украинским ВВС, так что радость националистов оказалась несколько преждевременной.