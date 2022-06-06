читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские СМИ поторопились разгонять «перемогу» из-за сбитого «российского истребителя» в небе над Запорожской областью. Они трубили об этом самолете весь вечер воскресенья, однако позже выяснилось, что речь о воздушной машине ВВС Украины, сообщает Pravda.ru.

Когда радостная истерика украинских СМИ улеглась, в Сети появилось фото с догорающим украинским истребителем. Позже было установлено, что принадлежал он 9-й бригаде ВВС и был приобретен в Казахстане.

Кроме того, истребитель Су-27 был сбит не украинской ПВО, так заявляли киевские СМИ, а ракетой класса «воздух-воздух», выпущенной с российского самолет Су-35 либо Су-30. В любом случае воздушная машина принадлежит украинским ВВС, так что радость националистов оказалась несколько преждевременной.

Вам может понравиться

Live Science: В тающих льдах Норвегии обнаружили кожаный ботинок возрастом около 3 000 лет

В тающем горном леднике обнаружили самую древнюю обувь в Норвегии – ботинок небольшого размера, который принадлежал либо юноше, либо женщине. Находку отнесли к эпохе бронзы, а это означает, что ее

Посол США в России заявил, что отменить “русскую культуру” не получится

Посол США в России Джон Салливан очень разочарован тем, что между странами разрываются культурные связи. Но при этом он убежден, что никакими силами не получится стереть из памяти Толстого и

В США считают, что стрельба на улицах характерна для “свободного общества”

Случаи массовой стрельбы с убитыми можно предотвратить, если приложить усилия. Однако сами по себе такие случаи являются признаком свободного общества и с тем, что убийства будут периодически происходить, нужно просто
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |