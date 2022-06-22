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Бывший работник химкомбината «Азот» в Северодонецке по имени Геннадий рассказал о том, что в действительности происходит на предприятии. Он дал интервью «Московскому комсомольцу» в освобожденном от ВСУ населенном пункте Метелкино.

Мужчина до последнего ходил на работу, но 1 июня решил все же скрыться в убежище на «Азоте», где до этого уже находились украинские военные. Мирных жителей там тоже было немало, но на них боевики не обращали никакого внимания. Они исполняли функции заложников, поэтому предоставлять им медикаменты, воду и еду никто особо не торопился.

Геннадий рассказал, что пока была какая-то связь, ВСУ организовывали переговоры о гуманитарных коридорах. Однако позже она пропала, поэтому рабочий решил на свой страх и риск уйти с завода. На выходе он наткнулся на военнослужащих украинской армии, которые лишь проверили документы, но не стали удерживать мужчину. Он благополучно добрался до родного Метелкино. Сейчас Геннадий уверен, что если бы нарвался на националистов, играющих на «Азоте» первую скрипку, те бы просто его расстреляли без лишних слов.

По словам рабочего, на «Азоте» он не видел боевиков националистического батальона «Айдар» (запрещен в России). Однако были представители другого подобного подразделения, которые запрещали гражданским говорить на русском языке, хотя сами в основном использовали в общении именно его. Также они заявляли, что ВС РФ не сумеют одержать победу и смеялись над теми, кто был уверен в обратном.

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