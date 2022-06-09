Боевики ВСУ, в отношении которых на Украине возбуждено уголовное дело за «саботаж», рассказали журналистам французского издания Le Figaro об условиях службы.

Бойцы записались в территориальную оборону, где их целых полтора дня обучали премудростям воинского искусства. После этого военнослужащим дали автоматы и отправили под артиллерийские снаряды.

Один из солдат рассказал, что в ходе одного из боев его подразделению довелось попасть под интенсивный обстрел артиллерии и авиации ВС РФ. Видя огромные потери, боевики сумели упросить командира отойти с занимаемых позиций. Однако при отступлении офицер погиб. Именно это стало причиной для возбуждения уголовного дела в отношении бойцов. Сейчас они ожидают суда, который вынесет приговор за «саботаж»,