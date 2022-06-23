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Компания Samsung пошла на мировое соглашение с Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей в ходе судебного разбирательства о предоставлении недостоверной информации о семи моделях смартфонов. Процесс продолжается с 2019 года и относится к водонепроницаемости аппаратов, которой они на самом деле не обладают.

Антимонопольная комиссия заявила, что с 2016 года южнокорейский производитель разместил минимум 300 объявлений, в которых смартфоны позиционировались как водонепроницаемые. На рекламных щитах и в ТВ-роликах демонстрировалось их использование на пляжах и в бассейнах. Однако устройства не защищены от воздействия влаги и выходят из строя от контакта как с пресной, так и с соленой морской водой.

Производитель признал, что из-за влаги существенно возрастал риск повреждения разъема для зарядного устройства, а также согласился выплатить 14 миллионов долларов в качестве компенсации за обман потенциальных покупателей.

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