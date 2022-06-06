Компания по лицензированию патентов K. Mirza LLC обратилась в суд с иском против компании Samsung. Причиной стало обвинение корпорации в краже технологии определения остаточного времени работы от аккумулятора.

Исковое заявление было направлено в суд 20 мая. В нем истец утверждает, что функция, которая была представлена в ОС Android, является результатом разработки голландского исследовательского института Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek.

Технология основана на том, что она анализирует поведение владельца гаджета. Оценка оставшегося заряда батареи на основе анализа поведения пользователя дает точный результат, чем прогнозы, сделанные на основе тестов в ходе разработки устройств.

В иске указано, что технология анализа используется в смартфонах ранних версий Android. Хотя такую же методику применяли и в смартфонах Xiaomi и Google Pixel.