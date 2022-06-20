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Во время проведения тестов телевизоры от Samsung показывают картинку лучше, чем при повседневном использовании. Такой вывод содержится в двух независимых исследованиях, которые провели авторы youtube-каналов HDTVTest и FlatpanelsHD.

Эксперты взяли две модели телевизоров от южнокорейской корпорация и провели собственные измерения качества изображений, которые выдаёт техника. Оказалось, что во время тестов алгоритм, “зашитый” внутрь телевизора определяет в каком именно месте экрана проводятся замеры (обычно этот участок не превышает 10% от всей его площади). Как только система определяет бенчмарк, возможности телевизора автоматически “выкручиваются” на максимально возможный уровень. Но как только тест прекращается, качество картинки падает, определили исследователи.

На тесты от энтузиастов в Samsung уже отреагировали. Там заявили, что никаких алгоритмов компания в телевизоры не встраивает. Однако в то же время производитель не исключил, что в ряде случае картинка на моделях телевизоров, которые участвовали в исследованиях, может отображаться “некорректно”.

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