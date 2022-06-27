Россиянам рассказали о возможности участия в новой программе для получения денежной выплаты на банковскую карту “Мир”. Денежные средства могут начать зачислять уже с 28 июня.

Выплата положена россиянам, которые отправляются в путешествие. Речь идет об участии в программе туристического кэшбэка. На сегодняшний день она уже завершена. Получить выплату смогут россияне, которые оформили ранее бронирование отеля.

Кэшбэк можно получить, если воспользоваться сервисом OneTwoTrip. Это сервис, который дает возможность выбрать варианты проживание в отелях как России, так и за рубежом.

При внесении оплаты банковской картой “Мир” гражданину будет перечислен возврат в размере 10% от общей суммы брони. Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать карту в системе лояльности, затем выбрать отель и оплатить проживание.

Денежные средства возвращаются не ранее, чем через три дня после оплаты. В среднем поступления на счет производятся в течение пяти-семи дней.