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Российских пенсионеров уведомили о том, что на этой неделе начнутся выплаты за отработанный стаж в 30 лет. Выплаты носят региональный характер. Они назначаются только тем пенсионерам, которые отработали большой стаж и получили звание ветерана труда.

Для получения выплаты у женщин должен быть отработан стаж не менее 30 лет, у мужчин – 35 лет. Размер выплаты будет зависеть от субъекта. Например, в Ленинградской области, ежемесячная доплата составляет 820 рублей. Начисления на банковские карты начнутся уже с сегодняшнего дня, 27 июня.

Кроме того, выплаты в размере 649 рублей смогут получить пенсионеры, которые относятся к числу тружеников тыла, жертв политических репрессий, а также дети войны. К последней категории относятся пенсионеры, которым на момент Великой Отечественной войны еще не было 18 лет.

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