Россияне старше 55 лет смогут после 10 июня воспользоваться новой льготой. Она касается пенсионеров, которые отправляются в путешествие в Москву. Туристические фирмы, которые занимаются организацией поездок в столицу, уже получили средства для поддержки.

Эксперты пояснили: «Для всех таких компаний будут выделена средства в виде субсидий. Размер компенсации в базовом варианте составит по тысяче рублей за каждого туриста в возрасте от 55 лет и старше. А срок поездок будет считаться с июня и до конца августа. При этом сумма в итоге может быть и больше, если турист провел в путешествии больше времени, посетил множество культурных событий и отдыхал в гостинице более высокого класса».

Пенсионеры получат скидки, которые им будут предоставлять туристические операторы во время поездки в столицу.