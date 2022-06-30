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1 июля Финляндия намерена открыть сухопутную границу с РФ, однако для российских туристов въезд в страну по-прежнему останется запрещен.

В Ассоциации туроператоров рассказали, что Хельсинки открывает границу, так как пандемия коронавируса идет на спад. При этом въезд в Финляндию будет разрешен лишь некоторым гражданам. Так, смогут посетить эту страну люди, имеющие многократную финскую шенгенскую визу. Также въезд откроют для бизнесменов, для которых открываются специальные визы.

Жители Северо-Западного федерального округа для получения разрешения на въезд в Финляндию должны будут представить внутренний и загранпаспорт, а также справку о доходах с места работы и документ из банка, подтверждающих наличие и движение средств по счету.

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