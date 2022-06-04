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Сразу две группы боевых кораблей было замечено неподалеку от острова Змеиный, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что двигались они в восточном направлении.

Одна из групп, включающая в себя 4 быстроходных катера, направилась в центральную часть Черного моря, где в настоящий момент находится ударная группировка. Вполне вероятно, что она призвана усилить ракетные и десантные корабли.

Вторая группа, состоящая из 2 катеров, отправилась по направлению к Крымскому полуострову.

Эксперты отмечают, что у острова Змеиный катера могли либо осуществлять патрулирование, либо выполнять какие-либо иные боевые задачи. В любом случае эта территория в настоящий момент максимально защищена. На острове размещены средства ПВО и другие виды вооружений, которые готовы дать ответ на любые агрессивные действия противника.

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