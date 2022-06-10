9 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Харькове. Напомним, что такие атаки дают возможность разрушать логистику и блокировать поставки в зону боевых действий техники и вооружений западного образца, передает “Русская весна”.

Жители Харькова выкладывают в телеграм-каналах и социальных сетях видеозаписи взрывов. На них видно, как после попадания ракет по выбранным объектам вспыхивают сильные пожары.

Напомним, что ВС РФ неоднократно наносили удары по объектам военной инфраструктуры. Они точечно поражали мосты и тоннели, электроподстанции, важные ключевые узлы в различных населенных пунктах на Украине. Это позволяет замедлить поставки Киеву оружия и тем самым получить превосходство над армией противника.