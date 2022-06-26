У населенного пункта Волчеяровка боевики ВСУ устроили засаду на российских военных, однако были уничтожены подразделением «Отважных», сообщил портал «Русская весна».

На сайте появилось довольно жесткое видео усеянных трупами позиций националистов. Отмечается, что они вполне могли добровольно сложить оружие и сдаться в плен, но все же решили «отправиться к Бандере».

В настоящий момент основные события в спецоперации ВС РФ происходят в окрестностях Лисичанска на территории ЛНР. Кольцо окружения вокруг этого стратегически важного города сжимается, у боевиков ВСУ остается лишь два выхода – погибнуть или сдаться. В любом случае город будет освобожден, как и вся территория Луганской народной республики.