Портал «Русская весна проанализировал ленты украинских новостей и отметил, что они постепенно превращаются в книгу учета с кладбища. Это подтверждает сообщения о крупных потерях ВСУ, которые официальный Киев все еще пытается скрывать.

Так, одним сплошным некрологом стала лента средств массовой информации закарпатской области. Подавляющее большинство новостей в ней посвящено похоронам военнослужащих украинских армии.

Авторы публикации напомнили, что 101-я бригада территориальной обороны, которая базировалась в Ужгороде, а также 128-я бригада ВСУ из Мукачево были переброшены на Донбасс и попали в Лисичанский котел. Выбраться из которого можно было двумя способами – погибнуть или сдаться в плен.