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Портал «Русская весна» разместил уникальное видео, которое было снято буквально за мгновение до уничтожения украинского вертолета Ми-14, на котором к острову Змеиный летел заместитель командующего ВМС по авиации армии Украины Игорь Бедзай.

На запись попал момент, когда российский истребитель Су-30 заходил на винтокрылую машину. Видео опубликовал в Сети военный летчик РФ, который ведет целый ряд аккаунтов об авиации в социальных сетях.

Он рассказал также, что истребителю Су-30 было довольно сложно сбить вертолет. Это низколетящая цель, на которую редко наводятся ракеты с инфракрасными или лазерными головками наведения. Наиболее эффективным способом уничтожения такой техники является сброс авиабомб по ее курсу.

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