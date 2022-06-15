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На металлургический комбинат «Азовсталь», ставший символом позора украинских националистических формирований, прибыли несколько десятков иностранных журналистов. Представители Народной милиции ДНР, контролирующие завод, устроили гостям экскурсию по его территории, рассказал портал «Русская весна».

Журналистам показали найденное в подземельях комбината оружие, среди которого встречались и западные образцы, показали ключевые объекты, где размещались националисты полка «Азов» (запрещен в России), рассказали, как развивались события в Мариуполе.

Побывать во всех уголках комбината иностранным журналистам не удалось, так как отдельные части его территории все еще заминированы и таят в себе серьезные риски. Народная милиция ДНР сейчас продолжает зачистку «Азовстали».

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