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В марте в Сети появилось видео зверской расправы над российскими военнослужащими, которую учинила группа иностранных наемников ВСУ. С тех самых пор на них велась настоящая охота, но военным преступникам постоянно удавалось ускользать от ВС РФ. До тех пор, пока они не попали в руки разведчиков группировки «Отважных».

Бойцы рассказали, что сумели все же вычислить местоположение наемников. Они не стали тратить время на их поимку, а просто ликвидировали преступников по законам военного времени. Несколько наиболее интересных персонажей разведчики взяли в плен.

«За каждым уродом пристально наблюдают: где он воюет, как перемещается, где спит, устанавливаются родственные связи и ближайший круг общения. Раньше или позже найдем всех, без исключения», – сообщил изданию «Русская весна» один из разведчиков.

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