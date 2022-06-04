Группировка «Отважных» полностью освободила Лиманский район по пути к Славянску и сейчас перемалывает позиции противника в Святогорске, сообщил портал «Русская весна». Авторы опубликовали видеозапись боевых действий, на которой видно успешное продвижение союзных сил.

Напомним, что Лиманский район был превращен боевиками ВСУ в один сплошной укрепрайон, но это их не спасло. Грамотное взаимодействие «Отважных», правильно избранная тактика позволяют освобождать все новые территории на Донбассе.

Напомним, что одной из целей спецоперации ВС РФ на Украине является прекращение геноцида жителей ЛНР и ДНР националистическими силами ВСУ. В настоящий момент группировка «Отважных» движется к Славянску и Краматорску, где сосредоточены крупные силы противника.