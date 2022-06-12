В населенном пункте Приволье, куда командование ВСУ согнало остатки разгромленных в Северодонецке и Лисичанске националистических формирований, была обнаружена база боевиков. По которой тут же нанесли удар российские ВКС, рассказал портал «Русская весна».

Отмечается, что по давно сложившейся традиции националисты разместили базу в зданиях психбольницы и профессионально-технического училища. Однако это их не спасло. Удар ВКС оставил на месте зданий лишь развалины, под которыми оказалось погребено множество боевиков ВСУ.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник предположил, что Киев даже не станет разбирать завалы, чтобы извлечь тела погибших военных. Их спишут на пропавших без вести, чтобы не платить крупные выплаты родственникам.