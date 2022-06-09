читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В плен российским войскам попал весьма интересный «фрукт», который числился в территориальной обороне Краснолиманского района, рассказал портал «Русская весна».

Боец рассказал, что сам он из Донецка. В народное ополчение (фольксштурм) пошел, так как не было другого выхода, однако в боевых действиях ни разу не участвовал.

На деле «ополченец» оказался банальным мародером. Он грабил жилища, которые в спешке оставляли украинцы, убегающие с Донбасса. Мужчина выбирал дома побогаче и воровал оттуда все, что мог унести.

В плен он попал во время одного из ограблений. Его заметили российские военные, которые решили задержать подозрительного мужчину, хозяйничавшего в чужом доме.

Напомним, что на Донбассе продолжается спецоперация ВС РФ. После установления контроля над Красным Лиманом российские войска также вытеснили противника из Святогорская и сейчас продвигаются к Славянску.

Вам может понравиться

В Ивано-Франковске уличным музыкантам запретили петь на русском языке

После инцидента с избиением уличного музыканта за исполнение песни на русском языке, власти Ивано-Франковска (города на западе Украины) пошли на кардинальные меры. Администрация населённого пункта запретила публично исполнять песни на

На Украине назвали три причины исчезновения беспилотников Bayraktar TB2 из медийного пространства

Портал «Военное дело» привел три версии украинских журналистов, объясняющих полное исчезновение из Сети каких-либо упоминаний о беспилотниках Bayraktar TB2. Первая версия – совершенно фантастическая и «духоподъемная». Она гласит, что боевикам

Вблизи поселка Заиченко офицеры ВСУ оставили без поддержки 1 500 морпехов

Российский военный корреспондент Андрей Руденко рассказал о том, что рядом с поселком Заинченко, который находится под контролем сил ДНР, офицерами ВСУ были брошены около 1 500 морпехов. Подробности передает SM
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |