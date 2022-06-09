В плен российским войскам попал весьма интересный «фрукт», который числился в территориальной обороне Краснолиманского района, рассказал портал «Русская весна».

Боец рассказал, что сам он из Донецка. В народное ополчение (фольксштурм) пошел, так как не было другого выхода, однако в боевых действиях ни разу не участвовал.

На деле «ополченец» оказался банальным мародером. Он грабил жилища, которые в спешке оставляли украинцы, убегающие с Донбасса. Мужчина выбирал дома побогаче и воровал оттуда все, что мог унести.

В плен он попал во время одного из ограблений. Его заметили российские военные, которые решили задержать подозрительного мужчину, хозяйничавшего в чужом доме.

Напомним, что на Донбассе продолжается спецоперация ВС РФ. После установления контроля над Красным Лиманом российские войска также вытеснили противника из Святогорская и сейчас продвигаются к Славянску.