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Для нанесения ударов по подразделениям ВСУ на Донбассе группировка войск «Отважные» ВС РФ часто задействует тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек». Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись применения этого вооружения.

На кадрах видно, как ТОС-1А накрывает позиции ВСУ настоящим шквалом огня и в буквальном смысле слова выжигает целые подразделения врага, не оставляя ему ни единого шанса на выживание.

Особенностью 220-миллиметровых снарядов «Солнцепека» является способность распылять взрывоопасную смесь, после чего происходит детонация. В результате температура на всей площади поражения повышается до 3 000 градусов, поэтому укрыться от взрыва не представляется возможным даже в мощных фортификационных сооружениях или в бронетехнике.

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