Лисичанский НПЗ перешел под контроль российской группировки «Отважные», сообщает портал NVL со ссылкой на «Русскую весну». Отмечается, что самые умные украинские боевики разбежались кто куда либо сдались в плен, остальные совершили последний просчет в своей жизни.

По словам экспертов, было изначально ясно, что нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске перейдет под контроль союзных сил. «Отважные» весьма эффективно перемололи оборону ВСУ, поэтому никакого смысла сопротивление не имело.

Большинство солдат противника своевременно поняли это и начали сдаваться в плен либо бросать позиции. Однако некоторые подразделения все же решили продолжать сражаться. Они были успешно ликвидированы, сейчас осуществляется зачистка территории.