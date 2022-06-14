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Военнослужащие группировки ВС РФ «Отважные», которые продвигаются к Славянску, захватили опорный пункт, оставленный «доблестными» боевиками ВСУ. Помимо хорошо укрепленных позиций, в их распоряжение перешло и брошенное националистами оружие, сообщил портал «Русская весна».

«Отважные» получили в качестве трофеев гранатометы AT-4 и NLAW шведского производства. Эти виды вооружений встречаются на украинских позициях чаще всего. Кроме того, им достались выстрелы к гранатометам РПГ-7 и противопехотные мины МОН-50 направленного действия.

Напомним, что Запад продолжает отправлять на Украину свои боевые системы. Очень многие из них потом попадают к российским военнослужащим в качестве трофеев и успешно применяются для ударов по неонацистам ВСУ.

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