Военнослужащие группировки ВС РФ «Отважные», которые продвигаются к Славянску, захватили опорный пункт, оставленный «доблестными» боевиками ВСУ. Помимо хорошо укрепленных позиций, в их распоряжение перешло и брошенное националистами оружие, сообщил портал «Русская весна».

«Отважные» получили в качестве трофеев гранатометы AT-4 и NLAW шведского производства. Эти виды вооружений встречаются на украинских позициях чаще всего. Кроме того, им достались выстрелы к гранатометам РПГ-7 и противопехотные мины МОН-50 направленного действия.

Напомним, что Запад продолжает отправлять на Украину свои боевые системы. Очень многие из них потом попадают к российским военнослужащим в качестве трофеев и успешно применяются для ударов по неонацистам ВСУ.