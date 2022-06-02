Разведгруппа Южного военного округа ВС РФ во время выполнения боевого задания разгромила подразделение ВСУ. Вступив в бой с противником, она не только успешно подбила танк, но еще и захватила позиции украинских националистов с оставшимся там оружием – гранатометами и ПТРК западного образца.

Эта же разведывательная группа чуть позже вновь столкнулась с противником и успешно ликвидировала несколько боевиков, обратив остальных в бегство, сообщает портал «Русская весна».

В каждой из операций российские военные получили трофейное оружие. В основном это минометы, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства. Отмечается, что боевики ВСУ просто бросают вооружение на поле боя, чтобы легче было удирать.