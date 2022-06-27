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Портал «Русская весна» наглядно продемонстрировал эффективное использование ракетных систем залпового огня «Град» российскими военными. Эти установки дают возможность уничтожать позиции противника в боях за Донбасс,

На кадрах видно, как ВС РФ наносит удары прямо по украинским позициям, выжигая все вокруг. Сразу же после атаки боевые системы покидают прежнее место и перебираются на новое, где осуществляется перезарядка и все повторяется сначала.

Нацисты ВСУ ничего не могут поделать под непрерывным огнем «Градов», поэтому союзные силы успешно применяют их в качестве средства контрбатарейной борьбы. Киев же такие установки, доставшиеся ему в наследство от СССР, задействует в основном для обстрелов мирных городов Донбасса и собственного населения.

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