Портал «Русская весна» наглядно продемонстрировал эффективное использование ракетных систем залпового огня «Град» российскими военными. Эти установки дают возможность уничтожать позиции противника в боях за Донбасс,

На кадрах видно, как ВС РФ наносит удары прямо по украинским позициям, выжигая все вокруг. Сразу же после атаки боевые системы покидают прежнее место и перебираются на новое, где осуществляется перезарядка и все повторяется сначала.

Нацисты ВСУ ничего не могут поделать под непрерывным огнем «Градов», поэтому союзные силы успешно применяют их в качестве средства контрбатарейной борьбы. Киев же такие установки, доставшиеся ему в наследство от СССР, задействует в основном для обстрелов мирных городов Донбасса и собственного населения.