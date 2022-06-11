В районе поселка Врубовка, установление контроля над которым позволит ВС РФ полностью отрезать украинских боевиков от трассы Артемовск-Лисичанск, минувшей ночью продолжались ожесточенные бои. Для уничтожения хорошо укрепленных позиций противника российские военные задействовали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», передает «Русская весна».

Авторы отмечают, что удар по блиндажам ВСУ позволил достичь целей. Но боевые действия в районе Врубовки и Тошковки продолжаются.

Эти населенные пункты сейчас обеспечивают доступ боевиков в Горском и Золотом к стратегически важной трассе на Лисичанск. Если она будет блокирована, ВСУ не смогут обеспечивать снабжение города. Именно этого и добиваются российские ВС.